У жовтій зоні змінили умови уникнення карантину

Міністерство охорони здоров'я анонсувало зміни до правил жовтої зони адаптивного карантину в Україні. Так, замість одного необхідного щеплення проти COVID-19, необхідно пройти стандартний курс вакцинації, аби уникнути обмежень.

Міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу повідомив, що наразі у МОЗ працюють над змінами критеріїв адаптивного карантину.

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Які зміни чекають жовту зону

Так, за його словами в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів!

Зауважимо, що раніше у регіонах жовтої зони карантину достатньо було однієї дози COVID-вакцини для відвідування громадських закладів, так і для роботи персоналу цих сфер в цілому.

Інші обмеження жовтої зони

Крім того, у жовтій зоні є обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція, а також вводиться ряд правил для бізнесу.

Зокрема, масові заходи можна проводити за умови – одна людина на 4 квадратних метри. Обмеження по числу відвідувачів діють також і в фітнес-центрах і басейнах – одна людина на 10 кв. м.

Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалась

Впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Однак, сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.

За словами Віктора Ляшка, Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі без введення локдауну.

У жовту зону карантину станом на сьогодні, 22 листопада, входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

До слова, очільник МОЗ також повідомив, що дві червоні зони карантину найближчим часом можуть вийти з червоної зони.

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