Кампанія #Япройшла! від Helsi

Жінкам пропонують пройти безплатне обстеження у мамолога в державній клініці, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря.

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Зробити це можна навіть дистанційно – просто попросіть свого сімейника у месенджері або телефоном,

– кажуть у Helsi.

Пройти обстеження можна і без направлення, але тоді доведеться доплатити 300 гривень. Записуватися можна до обраного вами лікаря у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Також користувачі Helsi можуть пройти обстеження зі знижками у двох приватних клініках. В такому разі, комплексний огляд та УЗД зі знижкою буде коштувати 671 – 727 гривень, а огляд з мамографією – 952 гривні.

Зверніть увагу! Діагностика онкозахворювань за програмою медичних гарантій є безоплатною для пацієнтів не тільки у жовтні. Безплатно можна пройти шість 6 досліджень на виявлення найпоширеніших онкозахворювань.

Безоплатна діагностика онкозахворювань

Зокрема, мамографію можна безоплатно зробити у 240 закладах, які мають договір з НСЗУ. На це виділено 41,3 мільйона гривень на 2021 рік.

Рак молочної залози (РМЗ) є одним з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок,

– наголосили у Центрі громадського здоров'я.

Фактори ризику раку молочної залози

з віком ризик РМЗ зростає;

якщо близькі родичі мали в анамнезі це захворювання, ризик збільшується;

деякі мутації генів, що передаються від батьків до дитини, збільшують ризик РМЗ;

особиста історія захворювань грудей, зокрема, якщо була виявлена атипова гіперплазія молочної залози;

радіаційне опромінення грудей чи обличчя;

ожиріння;

початок менструації у ранньому віці, до 12 років;

народження першої дитини після 30 років;

відсутність вагітності. Якщо жінка ніколи не була вагітною – ризик раку молочної залози збільшується;

гормонотерапія після менопаузи;

вживання алкоголю.

Яка профілактика раку молочної залози? Передусім у ЦГЗ радять регулярно проходити профілактичні огляди. Жінки повинні збалансовано харчуватися, підтримувати вагу тіла в нормі. Варто також відмовитися від куріння та алкоголю, бути фізично активними.

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