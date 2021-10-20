В жовтні жінки зможуть безкоштовно обстежити груди: пояснення ЦГЗ
Джерело:ЦГЗ
В Україні жінки до кінця жовтня можуть пройти обстеження у мамолога безкоштовно у державних клініках та зі знижками у приватних. Обстеження триватимуть в рамках міжнародного місяця боротьби за здоров'я грудей.
Кампанія #Япройшла! від Helsi
Жінкам пропонують пройти безплатне обстеження у мамолога в державній клініці, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря.
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Зробити це можна навіть дистанційно – просто попросіть свого сімейника у месенджері або телефоном,
– кажуть у Helsi.
- Пройти обстеження можна і без направлення, але тоді доведеться доплатити 300 гривень. Записуватися можна до обраного вами лікаря у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації.
- Також користувачі Helsi можуть пройти обстеження зі знижками у двох приватних клініках. В такому разі, комплексний огляд та УЗД зі знижкою буде коштувати 671 – 727 гривень, а огляд з мамографією – 952 гривні.
Зверніть увагу! Діагностика онкозахворювань за програмою медичних гарантій є безоплатною для пацієнтів не тільки у жовтні.
Безплатно можна пройти шість 6 досліджень на виявлення найпоширеніших онкозахворювань.
Безоплатна діагностика онкозахворювань
Зокрема, мамографію можна безоплатно зробити у 240 закладах, які мають договір з НСЗУ. На це виділено 41,3 мільйона гривень на 2021 рік.
Рак молочної залози (РМЗ) є одним з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок,
– наголосили у Центрі громадського здоров'я.
Фактори ризику раку молочної залози
- з віком ризик РМЗ зростає;
- якщо близькі родичі мали в анамнезі це захворювання, ризик збільшується;
- деякі мутації генів, що передаються від батьків до дитини, збільшують ризик РМЗ;
- особиста історія захворювань грудей, зокрема, якщо була виявлена атипова гіперплазія молочної залози;
- радіаційне опромінення грудей чи обличчя;
- ожиріння;
- початок менструації у ранньому віці, до 12 років;
- народження першої дитини після 30 років;
- відсутність вагітності. Якщо жінка ніколи не була вагітною – ризик раку молочної залози збільшується;
- гормонотерапія після менопаузи;
- вживання алкоголю.
Яка профілактика раку молочної залози?Передусім у ЦГЗ радять регулярно проходити профілактичні огляди. Жінки повинні збалансовано харчуватися, підтримувати вагу тіла в нормі. Варто також відмовитися від куріння та алкоголю, бути фізично активними.
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