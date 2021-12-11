Оновлене карантинне зонування

Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.

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Жовта зона

Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська.
  • Чернівецька області.

Помаранчева зона

У помаранчевій зоні наразі залишилась лише Донецька область. Адже, Одеська область сьогодні перейшла до жовтої.

Червона зона

Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень захворюваності – 556 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.

Показники госпіталізації

Станом на 11 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.


Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Який приріст хворих на коронавірус в Україні

Впродовж доби зафіксували 10 133 випадки захворювання.До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.