Оновлене карантинне зонування

Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.

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Жовта зона

Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:

м. Київ,

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька області.

Зверніть увагу! В жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Помаранчева зона

У помаранчевій зоні наразі залишилась лише Донецька область. Адже, Одеська область сьогодні перейшла до жовтої.

Червона зона

Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.

В Києві рівень захворюваності – 556 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.

Показники госпіталізації

Станом на 11 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ