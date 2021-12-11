"Жовту" розширили, а "помаранчеву" зменшили: оновлені карантинні зони
Джерело:МОЗ
Станом на 11 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину збільшилась кількість областей. Наразі це найбільша карантинна зона, в яку входить 14 регіонів.
Оновлене карантинне зонування
Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.
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Жовта зона
Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
Помаранчева зона
У помаранчевій зоні наразі залишилась лише Донецька область. Адже, Одеська область сьогодні перейшла до жовтої.
Червона зона
Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.
В Києві рівень захворюваності – 556 на 100 тисяч населення.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.
Показники госпіталізації
Станом на 11 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.
Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.
Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ