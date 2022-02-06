Жувальна гумка може захистити від передчасних пологів: цікаве дослідження

Вчені виявили, що звичайна жувальна гумка без цукру може вберегти вагітну жінку від передчасних пологів. У дослідженні взяли участь понад 10 тисяч малавійських вагітних.

Країна Малаві є світовим рекордсменом за кількістю передчасних пологів. Тож науковці з Медичного Коледжу Бейлора вирушили туди для свого дослідження.

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До аналізу увійшли понад 10 тисяч жінок, які спостерігалися у місцевих медичних центрах. Їх розділили на дві групи:

учасницям першою роздали банки з жувальними гумками без цукру та порекомендували жувати жуйку щодня впродовж вагітності – зранку та ввечері по десять хвилин;

другій групі просто розповіли про базові способи підтримки гігієни ротової порожнини.

Результати експерименту

Згідно з результатами, серед жінок, які жували жуйку, рівень передчасних пологів становив 13%, а серед тих, які не робили цього – 17%. Тобто від передчасних пологів жуйка змогла захистити кожну 26 вагітну пацієнтку.

Де зв'язок?

На думку дослідників, ризик передчасних пологів залежить від здоров'я ротової порожнини. У породіль, які жували жуйку, наприкінці вагітності виявили менше проблем зі здоров'ям ясен, враховуючи кровоточивість та випадання зубів.

Річ у тім, що через пошкоджені ясна бактерії потрапляють у кровотік, який згодом переносить їх у плаценту. Тим часом жуйка може завадити цьому процесу.

Результати роботи представили на щорічних зборах Товариства медицини матері та плоду. Аби підтвердити користь жувальної гумки, дослідники планують повторити експеримент на вагітних жінках у розвинених країнах.