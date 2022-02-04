У ході дослідження вчені довели, що жування жуйки знижує кількість передчасних пологів майже на чверть, а кількість дітей, які народжуються з низькою вагою, зменшується на 31%.

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У дослідженні взяли участь 10 тисяч вагітних жінок: половина учасниць отримала рекомендацію жувати гумку із ксилітом щонайменше 10 хвилин раз на день. Саме ксиліт використовують як замінник цукру в багатьох жувальних гумках.

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Також усім учасницям дали рекомендації щодо догляду за порожниною рота, оскільки попередні дослідження вказували, що погане здоров'я порожнини рота пов'язане із підвищеним ризиком передчасних пологів.

Зокрема, у жінок, які народили передчасно, часто виявляли у плаценті та в амніотичній рідині клопа fusobacterium nucleatum, який зазвичай селиться у роті при недостатній гігієні.

Використання жувальної гумки з ксилітом як міра втручання до 20 тижнів вагітності зменшило кількість передчасних пологів, особливо пізніх передчасних пологів між 34 і 37 тижнями,

– зазначив автор дослідження Кьєрсті Аагаард.

Результат експерименту з жуйкою

Приблизно 16,5% учасниць дослідження народили передчасно, але серед жінок, які регулярно вживали жувальну гумку, цей показник знизився до 12,6%.

Вчасно народилося на 177 дітей більше, крім того, на 182 дитини більше народилися із правильною вагою.

Нагадаємо, експерти пов'язують стрес, який відчувають вагітні, із cиндромом порушення активності та уваги (СПАУ), аутизмом, а також із хворобами Паркінсона та Альцгеймера у немовляти.

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