Злили кров і охолодили тіло до 18 градусів: в Україні провели унікальну операцію

У Луцьку провели надскладну операцію, під час якої температуру тіла знизили до 18 градусів. А також злили усю кров.

Чоловіка фактично ввели в стан трупа

Операцію провели Ігорю Мисану, який 25 років жив із трубкою катетера у серці. Оперував Любомир Кулик, який єдиний в Україні робить подібні втручання.

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Сестра пацієнтка розповіла, що її брата фактично ввели в стан трупа і злили всю кров в резервуар, відключивши серце та легені.

Гарантії на життя давали на рівні 50%. Операцію занесли в єдиний світовий реєстр складних операцій.

До того ж через три дні знадобилося повторне хірургічне втручання. Перша операція тривала 10 годин, друга – 5.

Як катетер потрапив у серце

Така ситуація у пацієнта виникла через лікарську недбалість. 25 років тому перед останнім шкільним іспитом він потрапив у ДТП, а тому потребував операції, під час якої йому поставили підключичний катетер, який і потрапив згодом у серце. Ймовірно, він був неякісним, а тому обламався.

За словами сестри потерпілого, всі ці роки чужорідне тіло в організмі давало про себе знати – температура тіла піднімалася до 40 градусів, з'являлися чиряки на грудях, спині та обличчі, були сильні болі.

Однак ніхто з лікарів не міг визначити причину. Вдалося це лише львівському професору Юрію Іваніву, який і направив пацієнта до Кулика.



Хірург Любомир Кулик та Ігор Мисан / Фото Волинські новини

Складність операції

Лікарі пояснили, що через нестерильність катетера навколо нього з'явилося багато тромбів, які затромбували легені та судини біля серця.

Протягом багатьох років, коли чоловік нагинався, кров ішла, а відтоку не було, через що його обличчя синіло.