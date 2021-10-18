Цинічна схема фальсифікації сертифікатів вакцинації
Зокрема, цинічна антивакцинаційна схема особливо поширилася в прикордонних регіонах. Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer, люди платять, щоб НЕ отримати щеплення.
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Вакцину "зливають" у рукомийник
Місцеві медики у пунктах щеплення, замість уколу просто зливають дозу препарату в рукомийник.
Люди платять за такі шахрайській дії медиків від 2 до 2,5 тисяч гривень.
Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм,
– йдеться в повідомленні.
Відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації
За підроблення COVID-документів в Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років. Крім того, у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.
Також урядом передбачена відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.
За свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.
Важливо Куди звертатись, щоб повідомити про підробку COVID-документів