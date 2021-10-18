Зливають вакцину в умивальник за 2 тисячі: як медики підробляють сертифікати вакцинації

Попри погіршення епідеміологічної ситуації українці не поспішають вакцинуватись проти коронавірусу. Однак, карантинні обмеження та вимоги роботодавців посприяли тому, що в Україні дедалі частіше підроблюють сертифікати про вакцинацію.

Цинічна схема фальсифікації сертифікатів вакцинації

Зокрема, цинічна антивакцинаційна схема особливо поширилася в прикордонних регіонах. Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer, люди платять, щоб НЕ отримати щеплення.

Увага У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом

Вакцину "зливають" у рукомийник

Місцеві медики у пунктах щеплення, замість уколу просто зливають дозу препарату в рукомийник.

Люди платять за такі шахрайській дії медиків від 2 до 2,5 тисяч гривень.

Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм,

– йдеться в повідомленні.

Відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації

За підроблення COVID-документів в Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років. Крім того, у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.

Також урядом передбачена відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.

За свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.

Важливо Куди звертатись, щоб повідомити про підробку COVID-документів