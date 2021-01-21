У всьому світі лікарі регулярно висловлюють занепокоєння тим фактом, що багато людей "заливають" стрес від нескінченних локдаунів і постійного страху за своє здоров'я. Нове дослідження показую, що під час пандемії випивати почали навіть ті, кому це строго протипоказано.

Про те, що під час пандемії значно зросло споживання алкоголю в різних вікових групах, вчені повідомляли неодноразово. Опитування, яке провели дослідники зі Школи глобального громадської охорони здоров'я Нью-Йоркського університету, показало, що люди з депресією, тривогою та іншими психічними розладами п'ють частіше, ніж їхні ровесники без таких проблем.

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В онлайн-опитуванні взяли участь 5850 дорослих американців з усіх штатів. Респонденти відповідали на питання про свій психологічний стан і про те, наскільки змінилися їхні алкогольні звички під час пандемії.

Зловживання алкоголем під час пандемії

Близько 29% учасників зізналися, що стали випивати більше, в той час, як 19,8% респондента повідомили, що зменшили споживання спиртного. Однак у людей з депресією ймовірність зловживання алкоголем була на 64% вищою, ніж у тих, хто страждає від тривожного розладу (на 41%).

Опитування також виявило взаємозв'язок алкогольних звичок з віком респондентів. Найчастіше про збільшення споживання спиртного повідомляли молоді люди до 40 років (40% учасників). Водночас учасники від 40 років і старше з симптомами депресії й тривоги приблизно у два рази частіше говорили про те, що стали більше пити в порівнянні зі своїми ровесниками без психічних розладів.

Чому люди п'ють більше

Автори дослідження вважають, що люди більше п'ють через стрес, причинами якого є і пандемія, і ізоляція. Вони вважають, що у виявленого ними зростання вживання алкоголю під час локдауну можуть бути тривалі негативні наслідки для здоров'я людей.