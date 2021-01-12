Людям, які не роблять тести на COVID-19, не можна поставити відповідний діагноз. У випадку виявлення симптомів – деякі громадяни не звертаються до лікаря.

Водночас є випадки, коли сімейні лікарі не відправляють на тестування при симптомах коронавірусу. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Він нагадав що у МОЗ змінили алгоритм для того, щоб тестувати якомога більше людей. За словами Максима Степанова, наразі з будь-якими ознаками респіраторного захворювання – людину треба відправляти на тестування.

Ми зацікавлені в тому, щоб збільшити максимально кількість тестувань. Ми можемо робити ПЛР-тестування до 75 тисяч на добу та, водночас – швидкі тести на антигени, тести ІФА,

– сказав очільник МОЗ.

За словами міністра, так щодо тестувань можна вийти на показники до 150 тисяч, але для цього потрібні люди, яких будуть тестувати.

"Що для цього будемо робити: ми запросили відповідні пункти тестування, окрім сімейних лікарів, приблизно 1,5 тисячі в країні, куди люди повинні приходити з будь-якими ознаками респіраторної хвороби або у випадку контакту з людиною, яка захворіла", – зазначив Максим Степанов.

Він додав, що у відповідних місцях можна буде безкоштовно здати тест і отримати результат. За словами очільника МОЗ, було поставлено завдання показати, де будуть розташовані пункти тестування й задля того, аби надалі збільшували кількість власне тестувань.

Для нас дуже важливий показник – це відсоток захворівших від кількості протестованих осіб. Нам треба, щоб він був менший від 10%,

– повідомив Степанов.

Прогнози МОЗ щодо пандемії

Також міністр охорони здоров'я України розповів, коли може стабілізуватись ситуація з пандемією коронавірусу в Україні.

"Якщо подивитися на наші прогнози, беручи до уваги кількість людей, які перехворіла з початку вакцинації, ми все ж таки маємо надію, що такий важкий період – до квітня – травня 2021 року", – зауважив Степанов.

За його словами, після відповідного періоду ситуація з COVID-19 в Україні повинна покращитися.

Довідка. За минулу добу в Україні виявили 4 288 хворих на коронавірус. Госпіталізації потребували 1 092 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність інфекції. Від ускладнень – померли 184 пацієнти.

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