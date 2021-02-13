Пацієнти, які отримували препарати для розрідження крові впродовж першої доби після того, як потрапляли в лікарню з COVID-19, мали вищі шанси на життя.

Дослідники з США та Великобританії зазначили, що такі результати доводять доцільність раннього використання цих ліків серед пацієнтів в лікарнях з COVID-19.

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Чому ліки для розрідження крові ефективні при COVID-19

Часто причиною смерті від COVID-19 є утворення тромбів в основних венах і артеріях.

Антикоагулянти запобігають утворенню тромбів і володіють противірусними і потенційно протизапальними властивостями.

Ліки можуть бути особливо ефективні у пацієнтів з COVID-19, але результати попередніх досліджень непереконливі.

Суть дослідження

Висновки базуються на даних Департаменту у справах ветеранів США, аналізували 4 297 пацієнтів (середній вік 68 років, зокрема 93% учасників – чоловіки). Їх госпіталізовували до лікарні з COVID-19 в період з 1 березня по 31 липня 2020 року.

Вчені вивчали й інші потенційно важливі фактори, зокрема вік, етнічну приналежність, основні стани, історію прийому ліків, вагу, наявність супутніх захворювань.

Далі дослідники спостерігали за цими пацієнтами, щоб визначити, хто з пацієнтів не зміг подолати захворювання або зазнав серйозної кровотечі протягом 30 днів після госпіталізації.

Результати спостережень

В цілому 3627 (84,4%) пацієнтів отримали профілактичну антикоагулянтну терапію впродовж 24 годин після надходження, з них 622 людини – померли (це 14,5% пацієнтів) впродовж 30 днів.

Смертність через 30 днів склала 14,3% серед тих, хто отримував профілактичну антикоагулянтну терапію, в порівнянні з 18,7% серед тих, хто не приймав терапію, – відносне зниження ризику досягло 34%, а абсолютне зниження ризику – 4,4%,

– йдеться в результатах дослідження.

Крім того, профілактичний прийом антикоагулянтів не був пов'язаний з підвищеним ризиком серйозної кровотечі.

Примітка: Дослідники визнали, що через наглядовий характер дослідження є певна невизначеність, відтак потрібно більше досліджень, щоб підтвердити потрібність препаратів для розрідження крові у випадку COVID-19.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу