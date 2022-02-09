Зміна дієти продовжує життя на 10 років: що саме їсти і кому

Згідно з новим дослідженням, дорослі люди можуть збільшити тривалість свого життя більш ніж на десятиліття, змінивши свій раціон.

Йдеться про зміну з типової західної дієти на оптимізовану дієту. Вона включає більше бобових, цільного зерна та горіхів і менше червоного та обробленого м’яса.

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Для літніх людей очікуване збільшення тривалості життя від таких змін у харчуванні буде меншим, але все одно істотним.

Їжа має основне значення для здоров’я, і, за оцінками, в усьому світі дієтичні фактори призводять до 11 мільйонів смертей і 255 мільйонів років життя з урахуванням інвалідності.

У новому дослідженні дослідники використали наявні метааналізи та дані дослідження Global Burden of Diseases, щоб побудувати модель, яка дає змогу миттєво оцінити вплив низки дієтичних змін на тривалість життя (LE).

Для кого найкорисніша зміна дієти

Для молодих дорослих людей модель оцінює, що стійка зміна типової західної дієти до оптимальної дієти, починаючи з 20 років, збільшить LE більш ніж на десятиліття для жінок (10,7 [інтервал невизначеності 5,9 – 14,1] років) і чоловіків (13,0). [6,9 – 17,3] років).

Перехід від типової дієти до оптимізованої у віці 60 років все ще може збільшити LE на 8,0 (4,8 – 11,2) років для жінок і 8,8 (5,2 – 12,5) років для чоловіків, а 8- річні можуть збільшити LE на 3,4 року.

Які продукти найбільше продовжують життя

Найбільший приріст за роки LE буде досягнутий, якщо вживати: