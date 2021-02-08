Вчені прийшли до висновку, що на появу коронавірусу SARS-CoV-2 могли повпливати зміни клімату. Науковці зібрали певні докази.

Вчені з Кембридзького університету, Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін і Гавайського університету помітили зв'язок між конфігурацією клімату в Південному Китаї та спалахом вірусу SARS-CoV-2, який спричинив світову пандемію COVID-19.

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Використовуючи записи температури, опадів і хмарно покриву науковці створили карту рослинності світу, якою вона була 100 років тому. Після цього дослідники вивчили інформацію про рослинні домівки кажанів у світі, аби правильно розподілити кожний вид на початку 1900 років.

Що помітили вчені:

За останні 100 років відбулись масштабні зміни типу рослинності в південній китайській провінції Юньнань і прилеглих районах М'янми та Лаосу. Підвищення температури, сонячного світла й атмосферного вуглекислого газу змінили природне місце існування тропічних чагарників, тропічних саван і листяних лісів. Для кажанів, які переважно живуть у лісах, це створило дуже сприятливе середовище.

У минулому столітті близько 40 видів кажанів перемістилися в південну китайську провінцію Юньнань, принісши з собою близько сотні видів коронавірусу.

Натомість переселення кажанів в інші райони призвело до нових взаємодій між тваринами й вірусами, внаслідок чого більш шкідливі віруси передавалися або еволюціонували.

Світова популяція кажанів є "резервуаром" приблизно для 3 тисяч різних типів коронавірусу. При цьому кожна 1 тварина є носієм в середньому 2,7 типа коронавірусної інфекції. Більшість з них не виявляють симптомів.

Зростання числа видів кажанів в конкретному регіоні, викликане зміною клімату, може збільшити ймовірність того, що там присутній, передається або розвивається шкідливий для людини коронавірус,

– повідомили вчені.

Більшість коронавірусів, які переносяться кажанами, не можуть передаватися людині. Але кілька коронавірусів, які так мутували до цього стану, найімовірніше, походять від кажанів: близькосхідний респіраторний синдром, а також важкі гострі респіраторні синдроми SARS-CoV-1 і SARS- CoV-2.

Дослідники виявили гарячу точку

Вчені ідентифікували гарячу точку, у якій помітили найбільшу різноманітність видів кажанів. Цікаво, що це є і домівкою для панголінів. І за однією з версій походження SARS-CoV-2, саме вони стали проміжними господарями.



Найбільше зростання чисельності кажанів через зсуви географічних ареалів / Фото Science

Також вчені виявили, що за останні 100 років зміна клімату призвела до збільшення числа видів кажанів в регіонах навколо Центральної Африки й розкиданих ділянок в Центральній і Південній Америці.