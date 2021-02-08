Зміни клімату могли спричинити появу COVID-19: нове дослідження

Джерело:Science
Вчені прийшли до висновку, що на появу коронавірусу SARS-CoV-2 могли повпливати зміни клімату. Науковці зібрали певні докази.
Вчені з Кембридзького університету, Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін і Гавайського університету помітили зв'язок між конфігурацією клімату в Південному Китаї та спалахом вірусу SARS-CoV-2, який спричинив світову пандемію COVID-19.
До теми Дослідники ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу: деталі
Використовуючи записи температури, опадів і хмарно покриву науковці створили карту рослинності світу, якою вона була 100 років тому. Після цього дослідники вивчили інформацію про рослинні домівки кажанів у світі, аби правильно розподілити кожний вид на початку 1900 років.
Натомість переселення кажанів в інші райони призвело до нових взаємодій між тваринами й вірусами, внаслідок чого більш шкідливі віруси передавалися або еволюціонували.Світова популяція кажанів є "резервуаром" приблизно для 3 тисяч різних типів коронавірусу. При цьому кожна 1 тварина є носієм в середньому 2,7 типа коронавірусної інфекції. Більшість з них не виявляють симптомів.
Зростання числа видів кажанів в конкретному регіоні, викликане зміною клімату, може збільшити ймовірність того, що там присутній, передається або розвивається шкідливий для людини коронавірус,
– повідомили вчені.
Більшість коронавірусів, які переносяться кажанами, не можуть передаватися людині. Але кілька коронавірусів, які так мутували до цього стану, найімовірніше, походять від кажанів: близькосхідний респіраторний синдром, а також важкі гострі респіраторні синдроми SARS-CoV-1 і SARS- CoV-2.
Вчені ідентифікували гарячу точку, у якій помітили найбільшу різноманітність видів кажанів. Цікаво, що це є і домівкою для панголінів. І за однією з версій походження SARS-CoV-2, саме вони стали проміжними господарями.
Найбільше зростання чисельності кажанів через зсуви географічних ареалів / Фото Science
Також вчені виявили, що за останні 100 років зміна клімату призвела до збільшення числа видів кажанів в регіонах навколо Центральної Африки й розкиданих ділянок в Центральній і Південній Америці.