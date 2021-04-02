Зміни в оплаті лікарняних: які нововведення чекають українців
Фонд соціального страхування України продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня. Але внесуть зміни у законодавство.
Джерело:Урядовий портал
Відомство відреагувало на публікації у ЗМІ та зробило роз'яснення щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування.
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Внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було внесено змін до частини другої статті 22 базового закону, у якому також йде мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм,
– зазначили у Фонді соціального страхування України.
Щоб усунути ці помилки вже зареєстрували усі необхідні законопроєкти.
"Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня", – запевнили у відомстві.
Що відомо про електронні лікарняні
- У 2020 році 13 мільйонів українців отримали електронну медичну картку за програмою цифровізації системи охорони здоров'я.
- Тестовий запуск електронного лікарняного в Україні планувався з літа 2020 року.
- Міністерство охорони здоров'я планує реалізувати у 2021 році інтеграцію системи електронного кабінету пацієнта з цифровим додатком "Дія".
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