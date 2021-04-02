Фонд соціального страхування України продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня. Але внесуть зміни у законодавство.

Відомство відреагувало на публікації у ЗМІ та зробило роз'яснення щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування.

Також на тему: В Україні запускають електронні лікарняні в тестовому режимі

Внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було внесено змін до частини другої статті 22 базового закону, у якому також йде мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм,

– зазначили у Фонді соціального страхування України.

Щоб усунути ці помилки вже зареєстрували усі необхідні законопроєкти.

"Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня", – запевнили у відомстві.

Що відомо про електронні лікарняні