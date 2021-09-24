Про це розповіла в ефірі 24 каналу засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства IDonor Ірина Заславець. За її словами, мама хлопчика лише зараз змогла вперше за довгий час "видихнути".

До теми Дві унікальні операції за день: у Львові пересадили серце дитині та легені для дорослого – фото

Стан дитини покращується

Заславець зазначила, що востаннє бачила Максима учора ввечері 23 вересня.

Він просто змінився на очах. У вівторок зранку він був дуже блідий, на кисневій підтримці. Було таке відчуття, що у ньому майже не було життя,

– зауважила жінка.

Після операції буквально за кілька годин хлопець почав самостійно дихати. До нього впустили маму і він їй сказав, що йому дихається легше.

Довідка . Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його дружина дала згоду на трансплантацію.

Батьки впали на коліна після операції

За словами Заславець, мама хлопчика під час операції була "суцільним нервом".

Коли лікарі вийшли і сказали, що серце б'ється – вони з татом так розридалися, що плакали, здається, ще хвилин 5. Iрина Заславець Засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства IDonor

Після операції Заславець попросила батьків сказати кілька слів для родини донора – у цей момент вони просто стали на коліна. Заславець не одразу зрозуміла, що відбувається.

Вони сказали, що дякуватимуть їм лише на колінах за те, що вони врятували їхнього сина,

– пояснила жінка.

Хлопець почав реалізовувати свою мрію

Найбільша мрія хлопчика – це, звісно, повернутися додому і обійняти бабусю, яку дуже любить. Однак також мріє про те, щоб стати блогером. Хоче розповідати людям, як це – жити з донорським серцем.

"Ми зробили перший допис із закликом долучитись до його підписників. Станом на ранок вже 3500 підписників. Він неймовірно радіє", – запевнила Заславець.



Перший допис Максима / Скриншот з інстаграм-сторінки

"Він щасливий, що може нарешті пити стільки води, скільки хоче. З хворобою серце не могло нормально качати кров, тому кількість води для нього обмежували. Вона важко виводилася з організму", – додала Заславець.

Як дізнались про хворобу

В родині Максима є спадкова проблема з серцем. Двоє братів хлопця померли, адже їм потрібна була трансплантація.

Зверніть увагу Трансплантація органів: Україна стала на крок ближче до спрощення процедури

Однак про проблему зі здоров'ям Максима дізнались лише у липні. Наприкінці місяця у хлопця трапився інсульт.

Донора шукали активно. Одного вечора до мами Максима подзвонив завідувач відділення кардіохірургії Львівської лікарні швидкої допомоги Роман Домашич.

Серце мами просто зупинилось, адже він міг дзвонити у 2 випадках: або Максим помер, або є донор. Мама зважилась, підняла слухавку і почула радісну новину,

– розповіла Заславець.

Батьки дуже боялись операції, адже брат Максима пережив трансплантацію серця в Білорусі, але після неї не отямився. На щастя, Максимові стане все краще.

Як почувається Максим після трансплантації: дивіться відео