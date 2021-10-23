Змінився вік смертей під час пандемії коронавірусу: хто помирає частіше

Завдяки кампанії з вакцинації, смертність серед літніх людей знизилась. Втім дорослі люди середнього віку стали помирати частіше, ніж це було в докарантинні часи.

Про це свідчать дані Інституту та факультету Актуарів, що у Великій Британії. Експерти стверджують, що низькі показники смертності в людей похилого віку свідчать про те, що вакцини допомагають зупинити серйозні захворювання.

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Як змінилась смертність

Так, рівень смертності серед людей у ​​віці від 65 до 85 у вересня 2021 року був на 0,66% нижчим, ніж за 10 років до пандемії.

У людей, віком від 85 років цей показник ще кращий – на 1,7% нижче середнього за період із 2011 по 2020 рік.

Рівень смертності людей старше 65 років в Англії та Уельсі опустився нижче рівня перед пандемією завдяки успіху впровадження вакцини проти коронавірусу,

– пояснили вчені.

Хто помирає частіше

Втім, кількість дорослих середнього віку – від 45 до 64 роки – помирають на 7,5% частіше, ніж зазвичай.

Вони пояснили це тим, що стрибок смертності, "який спостерігався в найтемніші дні другої хвилі", зараз компенсовано. Оскільки більшість людей старше 65 років, які пережили пік, зараз захищені та були вакциновані насамперед.

Кобус Дейніл, голова комітету з прогнозування смертності цього інституту, сказав, що вакцинація "найбільш вразливих спочатку, безсумнівно, врятувала більше життів у цілому і зменшила навантаження на Національну службу охорони здоров'я".

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Попередні дослідження також свідчать про те, що через пандемію збільшилася кількість смертей від інших хвороб, окрім COVID-19. Цим частково можна пояснити, чому частіше, ніж раніше помирали люди у віці до 65 років.