Чи змінює COVID-вакцина ДНК людини: пояснення МОЗ

Вакцина проти коронавірусу жодним чином не впливає на ДНК людини. Про це вкотре наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, деякі вакцини (Pfizer та Moderna) містять мРНК. Але у МОЗ пояснили, що це жодним чином не впливає на ДНК людини.

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Важливо розуміти, що мРНК не потрапляє у ядро клітини, де розміщена ДНК. Тож вакцина не може взаємодіяти з ДНК людини.

Не вірте міфам! Жодна з вакцин проти COVID-19 не змінює ДНК людини. Натомість вакцини врятують вас від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті. Вакцинуйтеся!,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Що таке мРНК-вакцина

Джерело: МОЗ

Препарат містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляючи в клітини людини, молекули надають їм інструкцію, як створити цей білок.

Коли імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині, то виробляє антитіла до нього. Таким чином організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.



Як працює мРНК-вакцина / Інфографіка МОЗ

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech), (мРНК) – 6 237 091,

Coronavac (інактивована) – 4 763 001,

AstraZeneca (векторна) – 1 617 692,

Moderna (мРНК) – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca), (векторна) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's), (векторна) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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