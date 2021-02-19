Зміщені терміни істотно не вплинуть на кампанію з вакцинації, – Шмигаль

Джерело:24 канал
Денис Шмигаль заявив, що зміщення термінів не вплине на саму кампанію з вакцинації проти коронавірусу. Прем'єр-міністр переконує, що щеплення населення розпочнеться вже найближчим часом.
Шмигаль каже, що вакцинація розпочнеться вкінці лютого – на початку березня. Тоді, за даними ЮНІСЕФ, в Україну надійдуть перші партії Pfizer BioNTech.
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За словами Шмигаля, щеплення українців проти коронавірусу відбуватиметься двома шляхами.
Ми все ще розраховуємо на перші партії у лютому. Вакцини Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за заниженої ціною отримати від 8 до 16 мільйонів доз – фактично, для 8 мільйонів людей,
– сказав прем'єр.
Він додав, що другий шлях отримання вакцини – прямі закупівлі у компаній-виробників коштом держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Крім того, розглядають й інші джерела.
Шмигаль також підкреслив, що перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україні до кінця тижня.