Зміщені терміни істотно не вплинуть на кампанію з вакцинації, – Шмигаль

19 лютого 2021 , 11:14
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Джерело:

24 канал

Денис Шмигаль заявив, що зміщення термінів не вплине на саму кампанію з вакцинації проти коронавірусу. Прем'єр-міністр переконує, що щеплення населення розпочнеться вже найближчим часом.

Шмигаль каже, що вакцинація розпочнеться вкінці лютого – на початку березня. Тоді, за даними ЮНІСЕФ, в Україну надійдуть перші партії Pfizer BioNTech.

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Як відбуватиметься вакцинація

За словами Шмигаля, щеплення українців проти коронавірусу відбуватиметься двома шляхами.

Ми все ще розраховуємо на перші партії у лютому. Вакцини Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за заниженої ціною отримати від 8 до 16 мільйонів доз – фактично, для 8 мільйонів людей,
– сказав прем'єр.

Він додав, що другий шлях отримання вакцини – прямі закупівлі у компаній-виробників коштом держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Крім того, розглядають й інші джерела.

Шмигаль також підкреслив, що перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україні до кінця тижня.

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Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу