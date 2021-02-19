Зміщені терміни істотно не вплинуть на кампанію з вакцинації, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що зміщення термінів не вплине на саму кампанію з вакцинації проти коронавірусу. Прем'єр-міністр переконує, що щеплення населення розпочнеться вже найближчим часом.

Шмигаль каже, що вакцинація розпочнеться вкінці лютого – на початку березня. Тоді, за даними ЮНІСЕФ, в Україну надійдуть перші партії Pfizer BioNTech.

До теми Триває полювання на вакцину: у МЗС розповіли про перемовини з виробниками

Як відбуватиметься вакцинація

За словами Шмигаля, щеплення українців проти коронавірусу відбуватиметься двома шляхами.

Ми все ще розраховуємо на перші партії у лютому. Вакцини Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за заниженої ціною отримати від 8 до 16 мільйонів доз – фактично, для 8 мільйонів людей,

– сказав прем'єр.

Він додав, що другий шлях отримання вакцини – прямі закупівлі у компаній-виробників коштом держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Крім того, розглядають й інші джерела.

Шмигаль також підкреслив, що перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україні до кінця тижня.

Затримання вакцинації: що відомо

Українцям мали почати робити щеплення проти COVID-19 15 лютого. Однак наша країна досі не отримала жодної партії вакцини.

Ввечері 18 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання вакцини. Він заявив, що особисто привезе препарат в Україну.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу