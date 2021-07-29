Хто вирішує, чи змішувати вакцини

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він наголосив, що змішувати вакцини можна лише за певним алгоритмом.

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Ігор Кузін – головний санлікар "Змішування тієї чи іншої вакцини – це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію".

Він зауважив, що лікар може ухвалити таке лише в кількох випадках:

або це важка, несприятлива подія після першого щеплення;

або гуманітарні проблеми.

"Наприклад, якщо людина за кордоном отримала перше щеплення Moderna і, повернувшись до України, не має можливості щепитися нею вдруге", – пояснив Кузін.

Які вакцини можна змішувати

Комбінувати можна мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Або перша доза векторної AstraZeneca, а друга – вже Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Наприклад, після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer не можна.

Раніше мовилося лише про комбінування препаратів Moderna та Comirnaty від Pfizer.