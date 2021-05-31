А саме попередити загибель нейронів через неправильне згортання білків в головному мозку. Дослідження канадських вчених доводить, що в процесі розвитку нейродегенераціі альфа-синуклеїн зв'язується з іншим білком LC3B, який зазвичай націлений на знищення неправильно згорнутих білків.
До теми Групу людей омолодили на 3 роки за 8 тижнів: умови експерименту прості
З'ясували ключові фактори прогресування хвороби
Вчені виявили, що без LC3B атака на патогенні білки блокується, тому вирішили дослідити цей шлях для лікування хвороби.
В ході експерименту такий спосіб лікування запобіг розвитку і поширенню хвороби.
Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку.
Основні симптоми: тремор і сповільненість рухів. Захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.
Перспектива дослідження
Це важливий результат, необхідний для розробки цільових коштів проти хвороби Паркінсона.
Наразі пацієнти з цим діагнозом змушені приймати препарати, які здатні тільки знижувати симптоми захворювання. Зокрема, ті, які націлені на збільшення вироблення дофаміну, але вони працюють лише короткий проміжок часу і мають безліч побічних ефектів.
Вчені сподіваються, що вплив на молекулярному рівні на організм принесе пацієнтам більше користі і зможе зупинити прогресування невиліковної хвороби.