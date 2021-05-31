А саме попередити загибель нейронів через неправильне згортання білків в головному мозку. Дослідження канадських вчених доводить, що в процесі розвитку нейродегенераціі альфа-синуклеїн зв'язується з іншим білком LC3B, який зазвичай націлений на знищення неправильно згорнутих білків.

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З'ясували ключові фактори прогресування хвороби

Вчені виявили, що без LC3B атака на патогенні білки блокується, тому вирішили дослідити цей шлях для лікування хвороби.

Їх гіпотеза підтвердилась. Активація LC3B відновлювала нормальні функції білка і запускала процес очищення від неправильно згорнутих агрегатів альфа-синуклеїну.

В ході експерименту такий спосіб лікування запобіг розвитку і поширенню хвороби.

Хвороба Паркінсона – що це? Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку. Основні симптоми: тремор і сповільненість рухів. Захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.

Перспектива дослідження

Це важливий результат, необхідний для розробки цільових коштів проти хвороби Паркінсона.

Наразі пацієнти з цим діагнозом змушені приймати препарати, які здатні тільки знижувати симптоми захворювання. Зокрема, ті, які націлені на збільшення вироблення дофаміну, але вони працюють лише короткий проміжок часу і мають безліч побічних ефектів.

Вчені сподіваються, що вплив на молекулярному рівні на організм принесе пацієнтам більше користі і зможе зупинити прогресування невиліковної хвороби.