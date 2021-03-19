Медики зі всього світу говорять, що міцний сон – це запорука здоров'я. Тому недосипання може стати причиною хвороб серця, судин та цукрового діабету.

Детальніше про те, скільки годин потрібно спати, щоб почувати себе в тонусі та чим шкідливе пересипання – читайте далі.

Зверніть увагу В Україні збільшать кількість операцій з трансплантації вдвічі, – МОЗ

Опитування українців

Щонайменше 8 годин потрібно кожному другому з опитаних, аби почувати себе в тонусі. Проте, як розповіли вінничани, таку розкіш можуть дозволити не усі.

"В сучасному світі виспатись не вдається. Робота пов'язана безпосередньо з тим, що є нічні зміни. В день, в середньому, сплю 5 – 6 годин".

"Мені аж ніяк виспатись не вдається. Я лягаю спати о 3:00, просинаюсь о 8:00".

"Буває вночі просинаюсь від різних думок, особливо негативних. Тому єдине, що залишається, просто "відганяти" їх від себе".

"Не вдається виспатись. Сплю 4 – 5 годин максимум, тому що навчаюсь".

Чим шкідливе недосипання і пересипання

Постійне недосипання або пересипання провокує в організму людини в'ялість шкіри та зморшки. А ще, як попереджають лікарі, може стати причиною:

підвищеного кров'яного тиску;

серцево-судинних хвороб;

ожиріння;

діабету.

"Якщо не відпочиватимемо, не спатимемо повноцінно, то можемо мати надлишкову вагу, підвищення тиску і навіть розвиток депресивного стану", – розповіла сімейна лікарка Катерина Олесь.

Запорука гарного самопочуття

Хороший сон – запорука гарного самопочуття, наголошують медики. Адже поки людина відпочиває, її тіло виконує особливі "профілактичні" роботи, пов'язані з оновленням шкіри, метаболізмом і різними гормональними процесами.

Ми маємо повну та швидку фазу сну, вони разом тривають 90 хвилин. Важливо не переривати ці фази сну,

– зазначила лікарка.

Скільки потрібно спати

В середньому для того, щоб висипатись, необхідно спати:

дорослій людині 8 – 9 годин;

підлітку та молодшому школяреві – 10 годин;

дитині до року потрібно приблизно 15 годин для нормального розвитку.

"Якщо ви лягаєте в день поспати, то такий сон не має тривати понад 40 хвилин. Цього достатньо, аби підзарядитись та перезавантажити свій організм", – зауважила психологиня Аліна Хранітель.

Користь сну і загроза від нього: дивіться сюжет 24 каналу

Щоб той сон приносив користь, необхідно дотримуватись стабільного розпорядку дня. А саме – вставати та лягати в один і той же час, провітрювати кімнату. Перед сном особливо корисно прогулятись.

Варто прочитати Ліки для серця викликають серйозні проблеми зі сном

Не нехтуйте ваннами з ароматичними добавками, за годину до сну випийте трав'яний чай або гаряче молоко, вимикайте всі гаджети, а ще обмежте вживання алкоголю, цукру і кофеїну.