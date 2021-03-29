У Єврокомісії розповіли, чи зможуть в третіх країнах отримати паспорт вакцинації ЄС

Джерело:"Українська правда"
Громадяни третіх країн матимуть змогу подати запит на отримання сертифіката Євросоюзу про вакцинацію від COVID-19 для в'їзду на його територію. Однак для цього є кілька умов.
У Єврокомісії повідомили, що наразі необов'язкові подорожі громадян третіх країн до ЄС, окрім небагатьох територій, заборонені. Однак вони зможуть подати запит на отримання цифрового сертифіката.
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За даними Єврокомісії, ті, хто не є громадянами ЄС, повинні надати всю необхідну інформацію для отримання сертифіката. Зокрема, мовиться й про належні докази пройденої вакцинації.
Вже після цього країни-члени Євросоюзу оцінять, чи охочі отримати сертифікат надали всю необхідну інформацію та вирішать, чи видавати його.
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У Єврокомісії також зазначили, що є й інша опція, коли вони ухвалять рішення про те, що сертифікати про вакцинацію громадян третіх країн відповідають вимогам Євросоюзу, але її поки не розглядають. Однак згодом їх визнаватимуть на рівні з документом ЄС.
Це не те, що ми наразі розглядаємо. Це питання на найближчу перспективу,
– повідомив речник Єврокомісії.