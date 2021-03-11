Медпрацівники, які спершу відмовилися від вакцинації проти COVID-19, зможуть пізніше отримати безкоштовне щеплення. У такому разі вакцинацію проводитимуть іншим препаратом.

Зокрема, якщо лікар відмовляється від щеплення вакциною Сovishіeld, то його повторно запишуть на імунізацію при наявності іншої вакцини.

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Що потрібно для вакцинації після відмови

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що першочергово медик повинен звернутися до свого роботодавця.

Коли медичний працівник захоче отримати щеплення, він повинен повідомити свого роботодавця і, оскільки це організований колектив, то тоді лікарні зв'язуються з регіональним координатором, і вони вже думають, в яку чергу вписати медика,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

У міністерстві також додали, що поки триває компанія вакцинації, усі охочі можуть отримати щеплення. Зокрема, лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови.

Доти, допоки у нас триває кампанія з вакцинації, усі можуть вакцинуватися,

– підсумували у відомстві.

Зверніть увагу! Наразі багато українських медиків наразі відмовляється від вакцинації проти COVID-19.

Наприклад, в одній з районних лікарень Буковини отримати щеплення проти коронавірусної хвороби погодилися лише 5 медпрацівників з 80. Інші – відмовилися від вакцинації через релігійні переконання.

Важливе про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що не повинно бути проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, адже вакцина визнана ВООЗ.

До кінця березня в Україну прибуде ще 1,5 мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

Станом на 11 березня в Україні вакциновано 29 378 людей, усі вони отримали 1 дозу препарату Covishield, за добу щеплення зробили 5 898 людей.