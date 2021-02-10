Найімовірніше, що українці не зможуть самостійно вибирати препарат проти коронавірусної інфекції при державній вакцинації.

В. о. глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин пояснив, що при державній вакцинації люди навряд чи зможуть самостійно обирати вакцину для щеплення. Деталей стосовно приватної вакцинації він не повідомив.

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Швидше за все, немає (можливості вибирати). Тому що в залежності від того, яка вакцина коли приходить в країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі,

– заявив Кузин.

За його словами, "платформа" – це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини в рамках єдиного підходу, до прикладу, це вакцинації мобільними групами або в стаціонарних пунктах.

Ігор Кузин зазначив, що найбільша партія вакцини очікується від британського виробника AstraZeneca. Додамо, що раніше вчені заявили про низьку ефективність цієї вакцини проти мутованого штаму коронавірусу з ПАР.

"Тому, швидше за все, групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки AstraZeneca", – додав він.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу