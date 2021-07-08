Всього компанія MiRXES Pte залучила 77 мільйонів доларів від інвесторів. Вони зможуть тепер випустити тести для раннього виявлення ракових пухлин та інших захворювань.

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На що підуть гроші

Тепер стартап використовуватиме "свіжий" капітал, щоб прискорити свої грандіозні плани. Зокрема, мовиться про:

  • випуск неінвазивних скринінгових тестів для раннього виявлення 6 основних видів раку;
  • розширення своєї технології РНК для досліджень;
  • діагностику серцево-судинних, метаболічних та інфекційних захворювань у всьому світі.

Ми будуємо глобальний бізнес,
– сказав виконавчий директор Ліхан Чжоу.

Майбутні плани стартапу

  • Загалом в ході раунду інвестицій – загальна сума залучених на сьогодні грошей склала 120 мільйонів доларів. Сам стартап оцінюють в 500 мільйонів доларів.
  • Компанія планує залучити ще 200 мільйонів або більше за наступні півтора року.
  • Зараз стартап працює в Китаї, Японії та США.