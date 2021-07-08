Всього компанія MiRXES Pte залучила 77 мільйонів доларів від інвесторів. Вони зможуть тепер випустити тести для раннього виявлення ракових пухлин та інших захворювань.

Увага Несподіване відкриття: ракові клітини з'їдають самі себе, аби вижити

На що підуть гроші

Тепер стартап використовуватиме "свіжий" капітал, щоб прискорити свої грандіозні плани. Зокрема, мовиться про:

випуск неінвазивних скринінгових тестів для раннього виявлення 6 основних видів раку;

розширення своєї технології РНК для досліджень;

діагностику серцево-судинних, метаболічних та інфекційних захворювань у всьому світі.

Ми будуємо глобальний бізнес,

– сказав виконавчий директор Ліхан Чжоу.

Майбутні плани стартапу