Зможуть виявляти 6 видів раку на ранній стадії: стартап з Азії отримав 77 мільйонів доларів
8 липня 2021 , 13:49Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Сінгапурський стартап, який займається біотехнологіями, отримав гроші, які значно допоможуть у дослідженнях. Зокрема, азійська команда займатиметься діагностикою раку.
Всього компанія MiRXES Pte залучила 77 мільйонів доларів від інвесторів. Вони зможуть тепер випустити тести для раннього виявлення ракових пухлин та інших захворювань.
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На що підуть гроші
Тепер стартап використовуватиме "свіжий" капітал, щоб прискорити свої грандіозні плани. Зокрема, мовиться про:
- випуск неінвазивних скринінгових тестів для раннього виявлення 6 основних видів раку;
- розширення своєї технології РНК для досліджень;
- діагностику серцево-судинних, метаболічних та інфекційних захворювань у всьому світі.
Ми будуємо глобальний бізнес,
– сказав виконавчий директор Ліхан Чжоу.
Майбутні плани стартапу
- Загалом в ході раунду інвестицій – загальна сума залучених на сьогодні грошей склала 120 мільйонів доларів. Сам стартап оцінюють в 500 мільйонів доларів.
- Компанія планує залучити ще 200 мільйонів або більше за наступні півтора року.
- Зараз стартап працює в Китаї, Японії та США.