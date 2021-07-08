Зможуть виявляти 6 видів раку на ранній стадії: стартап з Азії отримав 77 мільйонів доларів

Сінгапурський стартап, який займається біотехнологіями, отримав гроші, які значно допоможуть у дослідженнях. Зокрема, азійська команда займатиметься діагностикою раку.

Всього компанія MiRXES Pte залучила 77 мільйонів доларів від інвесторів. Вони зможуть тепер випустити тести для раннього виявлення ракових пухлин та інших захворювань.

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На що підуть гроші

Тепер стартап використовуватиме "свіжий" капітал, щоб прискорити свої грандіозні плани. Зокрема, мовиться про:

випуск неінвазивних скринінгових тестів для раннього виявлення 6 основних видів раку;

розширення своєї технології РНК для досліджень;

діагностику серцево-судинних, метаболічних та інфекційних захворювань у всьому світі.

Ми будуємо глобальний бізнес,

– сказав виконавчий директор Ліхан Чжоу.

Майбутні плани стартапу