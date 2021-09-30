Зокрема вони витрачають на оформлення такого документу значно більше часу, у порівнянні з паперовими довідками. До того ж іноді сама система працює погано.
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У Вінниці діють електронні лікарняні
У коментарі 24 каналі лікарі зізналися, що змушені працювати понаднормово, аби заповнити всі цифрові листки непрацездатності. Раніше на виписку паперового лікарняного виділялося 15 хвилин. І цей входило в час прийому пацієнтів.
Натомість зараз у медичних працівників це займає 40 хвилин. Тому їм доводиться залишатися після роботи і все переносити в комп'ютер.
За словами лікарів, поки що система працює з недоліками через велике перенавантаження. Тому робота уповільнюється.
Є тимчасові незручності щодо роботи програми, яка забезпечує видачу медичного висновку, у зв'язку з перевантаженням серверів,
– розповіла завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру №2 Зінаїда Дембіцька.
Вона також зауважила, що для виправлення цієї проблеми лікарня співпрацює з:
- Міністерством охорони здоров'я;
- Департаментом охорони здоров'я;
- Національною службою здоров'я.
Медики назвали переваги електронних листків непрацездатності
Крім недоліків, медики також підкреслили, що введення електронних лікарняних має і чимало переваг. Насамперед це значно економить час. Адже отримати його можна навіть у смартфоні, не обов'язково для цього йти до лікарень.
До того ж це покращить і ситуацію в країні з коронавірусом. Адже людям не треба буде контактувати в чергах за довідкою з хворими.
В Україні запровадили електронний лікарняний: що відомо
Поступовий перехід на електронні лікарняні розпочали ще з 1 червня 2021 року. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це дозволить зекономити чимало ресурсів.
У МОЗ спочатку заявляли, що електронні листки непрацездатності мають видавати з 1 вересня. Втім потім це відтермінували і назвали нову дату – з 1 жовтня.
Водночас лікарняні зараз вже можна оформляти в онлайні. Для цього потрібно:
- прийти до лікаря на огляд, під час якого він має створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його електронним підписом;
- тоді пацієнт повинен отримати повідомлення від E-health;
- звідти медичний висновок потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де і сформується електронний листок непрацездатності;
- про це також надійде повідомлення на телефон.