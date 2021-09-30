"Змушені працювати понаднормово": у Вінниці медики тестують електронні лікарняні

Україна переходить до обов'язкових електронних листків непрацездатності від 1 жовтня. У Вінниці вже активно тестують електронні лікарняні. Медики загалом задоволені нововведенням, але зіткнулися з низкою недоліків.

Зокрема вони витрачають на оформлення такого документу значно більше часу, у порівнянні з паперовими довідками. До того ж іноді сама система працює погано.

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У Вінниці діють електронні лікарняні

У коментарі 24 каналі лікарі зізналися, що змушені працювати понаднормово, аби заповнити всі цифрові листки непрацездатності. Раніше на виписку паперового лікарняного виділялося 15 хвилин. І цей входило в час прийому пацієнтів.

Натомість зараз у медичних працівників це займає 40 хвилин. Тому їм доводиться залишатися після роботи і все переносити в комп'ютер.

За словами лікарів, поки що система працює з недоліками через велике перенавантаження. Тому робота уповільнюється.

Є тимчасові незручності щодо роботи програми, яка забезпечує видачу медичного висновку, у зв'язку з перевантаженням серверів,

– розповіла завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини центру №2 Зінаїда Дембіцька.

Вона також зауважила, що для виправлення цієї проблеми лікарня співпрацює з:

Міністерством охорони здоров'я;

Департаментом охорони здоров'я;

Національною службою здоров'я.

Медики назвали переваги електронних листків непрацездатності

Крім недоліків, медики також підкреслили, що введення електронних лікарняних має і чимало переваг. Насамперед це значно економить час. Адже отримати його можна навіть у смартфоні, не обов'язково для цього йти до лікарень.

До того ж це покращить і ситуацію в країні з коронавірусом. Адже людям не треба буде контактувати в чергах за довідкою з хворими.

В Україні запровадили електронний лікарняний: що відомо

Поступовий перехід на електронні лікарняні розпочали ще з 1 червня 2021 року. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це дозволить зекономити чимало ресурсів.

У МОЗ спочатку заявляли, що електронні листки непрацездатності мають видавати з 1 вересня. Втім потім це відтермінували і назвали нову дату – з 1 жовтня.

Водночас лікарняні зараз вже можна оформляти в онлайні. Для цього потрібно: