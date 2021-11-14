Добова статистика
З-поміж усіх хворих – 1 069 дітей та 135 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19.
Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих
На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.
Щеплення проводили:
- 790 мобільних бригад з імунізації;
- 2 921 пункт щеплення;
- 459 центрів вакцинації населення.
Яка ситуація по регіонах за добу
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.
Кількість захворювань за добу:
- місто Київ – 447 випадків;
- Вінницька область – 525 випадків;
- Волинська область – 293 випадки;
- Дніпропетровська область – 1630 випадків;
- Донецька область – 793 випадки;
- Житомирська область – 542 випадки;
- Закарпатська область – 313 випадків;
- Запорізька область – 1029 випадків;
- Івано-Франківська область – 511 випадків;
- Київська область – 533 випадки;
- Кіровоградська область – 139 випадків;
- Луганська область – 83 випадки;
- Львівська область – 535 випадків;
- Миколаївська область – 724 випадки;
- Одеська область – 979 випадків;
- Полтавська область – 709 випадків;
- Рівненська область – 377 випадків;
- Сумська область – 619 випадків;
- Тернопільська область – 393 випадки;
- Харківська область – 1050 випадків;
- Херсонська область – 259 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 371 випадок;
- Чернівецька область – 205 випадків;
- Чернігівська область – 785 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Станом на 13 листопада в Україні загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.
Від початку пандемії в Україні провели 15 225 531 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал