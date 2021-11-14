Добова статистика

З-поміж усіх хворих – 1 069 дітей та 135 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19.

Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.

Щеплення проводили:

  • 790 мобільних бригад з імунізації;
  • 2 921 пункт щеплення;
  • 459 центрів вакцинації населення.

Яка ситуація по регіонах за добу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань за добу:

  • місто Київ – 447 випадків;
  • Вінницька область – 525 випадків;
  • Волинська область – 293 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;
  • Донецька область – 793 випадки;
  • Житомирська область – 542 випадки;
  • Закарпатська область – 313 випадків;
  • Запорізька область – 1029 випадків;
  • Івано-Франківська область – 511 випадків;
  • Київська область – 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 139 випадків;
  • Луганська область – 83 випадки;
  • Львівська область – 535 випадків;
  • Миколаївська область – 724 випадки;
  • Одеська область – 979 випадків;
  • Полтавська область – 709 випадків;
  • Рівненська область – 377 випадків;
  • Сумська область – 619 випадків;
  • Тернопільська область – 393 випадки;
  • Харківська область – 1050 випадків;
  • Херсонська область – 259 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 371 випадок;
  • Чернівецька область – 205 випадків;
  • Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Станом на 13 листопада в Україні загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 225 531 ПЛР-тестування.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал