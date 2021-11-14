Добова статистика

З-поміж усіх хворих – 1 069 дітей та 135 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19.

Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.

Щеплення проводили:

790 мобільних бригад з імунізації;

2 921 пункт щеплення;

459 центрів вакцинації населення.

Яка ситуація по регіонах за добу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань за добу:

місто Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Станом на 13 листопада в Україні загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 225 531 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал