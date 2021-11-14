Значний спад на тлі вихідних: 14,5 тисяч COVID-хворих, госпіталізованих досі багато

За минулу добу, 13 листопада, в Україні виявили 14 490 нових хворих на коронавірус. З них до лікарень потрапили майже 5 тисяч людей.

Добова статистика

З-поміж усіх хворих – 1 069 дітей та 135 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19.

Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.

Яка ситуація по регіонах за добу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань за добу:

місто Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Станом на 13 листопада в Україні загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 225 531 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал