Смертей від коронавірусу вдвічі більше

Ймовірну кількість жертв озвучила помічниця Генерального директора ВООЗ щодо даних та аналітики Саміра Астма 21 травня на онлайн-брифінгу.

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Це число насправді може бути у два-три рази більше. Тож я думаю, що із застереженням може бути приблизно 6 – 8 мільйонів смертей,

– сказала Саміра Асма.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що світ досяг ситуації "вакцинного апартеїду". Майже половиною всієї кількості вакцин володіють країни з високим рівнем доходу (15%).

МВФ представив план закінчення пандемії COVID-19

Джерело: IMFBlog

Цікаво, що МВФ представив план закінчення пандемії коронавірусу. Ціна питання – 50 мільярдів доларів. Однак ці гроші допоможуть лише у разі, якщо людство погодиться на збалансовані глобальні дії.

Програма від МВФ передбачає вакцинацію, тестування і захист від ризиків погіршення ситуації. У документі мовиться, що ситуація з коронавірусом у світі залишається складною. Попри усі зусилля країн та організацій, люди продовжують заражатися COVID-19.

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