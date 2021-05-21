Значно більше реальних цифр: у ВООЗ назвали кількість жертв коронавірусу

Внаслідок COVID-19 могло загинути щонайменше 6 – 8 мільйонів. Натомість офіційні показники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать про 3,4 мільйона жертв коронавірусу.

Смертей від коронавірусу вдвічі більше

Ймовірну кількість жертв озвучила помічниця Генерального директора ВООЗ щодо даних та аналітики Саміра Астма 21 травня на онлайн-брифінгу.

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Це число насправді може бути у два-три рази більше. Тож я думаю, що із застереженням може бути приблизно 6 – 8 мільйонів смертей,

– сказала Саміра Асма.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що світ досяг ситуації "вакцинного апартеїду". Майже половиною всієї кількості вакцин володіють країни з високим рівнем доходу (15%).

МВФ представив план закінчення пандемії COVID-19

Джерело: IMFBlog

Цікаво, що МВФ представив план закінчення пандемії коронавірусу. Ціна питання – 50 мільярдів доларів. Однак ці гроші допоможуть лише у разі, якщо людство погодиться на збалансовані глобальні дії.

Програма від МВФ передбачає вакцинацію, тестування і захист від ризиків погіршення ситуації. У документі мовиться, що ситуація з коронавірусом у світі залишається складною. Попри усі зусилля країн та організацій, люди продовжують заражатися COVID-19.

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