Люди, які отримали щеплення від компанії AstraZeneca можуть не мати потреби у вакцинації через 6 місяців, оскільки препарат забезпечує триваліший захист проти COVID-19.

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Вакцина AstraZeneca може давати довготривалий імунітет

Про це заявив глава британського фармацевтичного гіганта Паскаль Соріо. Він сподівається, що ця інформація, яку підтверджують реальні спостереження (їх мають опублікувати восени), доведе здатність препарату утворювати потужний Т-клітинний імунітет.

Т-клітинний імунітет – що це? Т-клітини це різновид білих кров'яних клітин імунної системи. Дія цих клітин триває навіть у тому випадку, коли кількість антитіл з часом знижується. Саме через зниження антитіл людям і рекомендують вакцинуватися знову.

Ми сподіваємось, що наша вакцина забезпечить довгостроковий захист. Поки що наука припускає, що вона забезпечує сильну реакцію Т-клітин, що, сподіваюся, означає, що її дія триватиме довше,

– сказав Паскаль Соріо.

Ефективність вакцини AstraZeneca

Раніше дослідження Бірмінгемського університету показало, що ін'єкція AZ, викликає активність Т-клітин, які борються з інфекцією, кращу, ніж їх аналоги зі США, вироблені компаніями Pfizer та Moderna.

Інше дослідження проведене іншою фармацевтичною групою Johnson & Johnson показує, що вакцина від AstraZeneca "забезпечують роки захисту".

Компанія Pfizer визнала, що ефективність її мРНК-вакцини демонструє зниження рівня захисту через пів року, тому компанія рекомендує бустерну дозу.

Глава британського фармацевтичного гіганта також підтвердив високу ефективність їхнього препарату проти нового штаму Дельта.