Зустріч відбулася в Києві 23 серпня. У сусідній країні висловили свою готовність допомогти.

До теми Україна невдовзі отримає 6,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, – Ляшко

"На знак черговий підтримки України була підтверджена готовність Болгарії передати країні 50 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca", – мовиться в повідомленні.

Про що ще говорили міністри

Відзначається, що міністри також обговорили відносини між країнами й можливості для їхнього розвитку. Зокрема, в контексті життя етнічної громади українських болгар.

Стоєв наголосив, що "200-тисячна болгарська громада в Україні є природним мостом дружби між двома країнами".

Вакцинація в Україні: головне

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 9 серпня повідомляв, що в Україні доставили вже 13,8 мільйона доз вакцин.

А вже незабаром Україна отримає приблизно 6,5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Станом на 23 серпня в пунктах вакцинації і в мобільних бригад є в наявності приблизно 9,5 мільйонів доз препаратів.

В Україні наразі зареєстровані такі вакцини проти коронавірусу:

Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca);

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Sinovac Biotech (CoronaVac);

Johnson&Johnson (Janssen);

також щеплення роблять вакциною Moderna (Spikevax).

Нагадаємо, що вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першу дозу препарату від COVID-19 отримало майже 5,07 млн ​​українців, майже 3,14 мільйона – повністю імунізовані.