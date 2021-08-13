Знайшли причини небезпечного синдрому у дітей після коронавірусу

Навесні 2020 року з різних країн почали надходити повідомлення про випадки запальних симптомів у дітей, які нагадують важку форму синдрому Кавасакі. Через півтора року науковцям вдалося зрозуміти чому виникає ця патологія.

Мультисистемний запальний синдром

Симптоми мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C) виникають через кілька тижнів після зараження SARS-Cov-2. Цей стан характеризується важкою лихоманкою, болями в животі, почервонінням очей і шкірними висипаннями.

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У найважчих випадках пацієнтам може знадобитися штучна вентиляція легенів і підтримка артеріального тиску. Тільки в США на сьогодні зареєстровано понад 2,6 тисячі випадків MIS-C, в тому числі з летальними наслідками.

Нове дослідження

Фахівці зібрали зразки крові у 8 пацієнтів від 5 до 20 років, які були госпіталізовані з симптомами MIS-C. До групи контролю були включені зразки 7 дітей з хронічними захворюваннями та підтвердженим COVID-19 і 4 здорових.

Потім вчені виділили РНК зі зразків крові та сконструювали генні мережі, які беруть участь в механізмі в MIS-C. У всіх дітей з мультисистемним запальним синдромом були виявлені серйозні збої в імунній системі.

Збої в імунній системі

Дослідники виявили придушення двох типів імунних клітин: природних кілерів (NK) і Т-клітин CD8 +. Вчені відзначили, що коли CD8 + піддаються агресивному впливу патогенів, вони виснажуються, а імунна відповідь слабшає. Збільшення кількості NK-клітин також пов'язано з виснаженням CD8 + Т-клітин.

Наше дослідження показало, що виснаження Т-клітин у пацієнтів з MIS-C є одним з потенційних факторів цього захворювання. Збільшення як NK-клітин, так і циркулюючих CD8 + Т-клітин ймовірно може поліпшити симптоми цього запального захворювання,

– зазначили науковці.

Недавнє дослідження показало, що лише чверть дітей (24,7%), яких госпіталізували через MIS-C, перенесли коронавірус з легкими симптомами, всі інші – безсимптомно.