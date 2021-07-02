Штучний інтелект визначив ефективні ліки
Перевагою є те, що ці препарати уже схвалені до застосування для людей, а тому не потрібно витрачати час на дослідження, щодо їх безпечності.
До теми Люди з легкими та середніми симптомами COVID-19 могли раніше хворіти на інші коронавіруси
Дотепер при пошуку нових потенційних ліків проти COVID-19 розглядали лише декілька мішеней в SARS-CoV-2 і клітині-хазяїні, а також на запальні біологічні шляхи.
40 препаратів уже застосовують у лікуванні COVID-19
Тепер же команда з Кембриджського університету ідентифікували 200 потенційних ліків проти COVID-19, 40 з яких вже вивчаються в клінічних випробуваннях.
Вивчивши тисячі білків, які відіграють певну роль у інфікуванні організму коронавірусу, нам вдалося створити мережу, що розкриває взаємозв'язок між ними,
– прокоментував автор роботи Тоні Кузарідес.
Поки вчені виділяють два найперспективніших препарати:
- сульфасалазин (застосовують проти ревматоїдного артриту та хвороби Крона);
- та протималярійний прогуаніл.
Ці та низка інших препаратів незабаром можуть бути перепрофільовані проти COVID-19.
Перспектива відкриття
Розроблений підхід повинен спрацювати і для пошуку ліків проти нових штамів SARS-CoV-2, а також проти нових патогенів, які можуть призводить до спалахів епідемії.