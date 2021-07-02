Знайшли 200 нових препаратів для боротьби з COVID-19: як це вдалось вченим

Вчені вирішили подивитись на проблему лікування коронавірусу ширше – за допомогою штучного інтелекту знайшли близько 200 препаратів, які можуть бути ефективними проти COVID-19.

Штучний інтелект визначив ефективні ліки

Перевагою є те, що ці препарати уже схвалені до застосування для людей, а тому не потрібно витрачати час на дослідження, щодо їх безпечності.

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Дотепер при пошуку нових потенційних ліків проти COVID-19 розглядали лише декілька мішеней в SARS-CoV-2 і клітині-хазяїні, а також на запальні біологічні шляхи.

40 препаратів уже застосовують у лікуванні COVID-19

Тепер же команда з Кембриджського університету ідентифікували 200 потенційних ліків проти COVID-19, 40 з яких вже вивчаються в клінічних випробуваннях.

З огляду на, що 40 препаратів вже досліджуються проти COVID-19, це лише підтверджує вірність обраної стратегії. Решта 160 ліків раніше не були асоційовані з SARS-CoV-2.

Вивчивши тисячі білків, які відіграють певну роль у інфікуванні організму коронавірусу, нам вдалося створити мережу, що розкриває взаємозв'язок між ними,

– прокоментував автор роботи Тоні Кузарідес.

Поки вчені виділяють два найперспективніших препарати:

сульфасалазин (застосовують проти ревматоїдного артриту та хвороби Крона);

(застосовують проти ревматоїдного артриту та хвороби Крона); та протималярійний прогуаніл.

Ці та низка інших препаратів незабаром можуть бути перепрофільовані проти COVID-19.

Перспектива відкриття

Розроблений підхід повинен спрацювати і для пошуку ліків проти нових штамів SARS-CoV-2, а також проти нових патогенів, які можуть призводить до спалахів епідемії.