Знайшли 5 генів, які можуть провокувати ускладнений COVID-19 у молодих людей
Джерело:Science Translational Medicine
У деяких здорових молодих людей розвиваються дуже серйозні симптоми коронавірусу. Чому це відбувається досі невідомо, але, здається, дослідники знайшли можливий ключ до розгадки.
Міжнародна група дослідників виділила 5 генів, які активніші у молодих людей з важкими симптомами COVID-19, ніж у людей легшим перебігом.
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Як проводилось дослідження:
- Науковці зібрали зразки плазми у 72 молодих госпіталізованих пацієнтів із COVID19, 47 з яких були у критичному стані. У жодного з них не було будь-яких захворювань, які могли б пояснити їхні симптоми.
- Для контрольної групи, команда також зібрала зразки у 22 інфікованих молодих людей, які мали легший або безсимптомний перебіг коронавірусу.
- Потім дослідники провели повногеномне секвенування зразків, секвенування РНК, протеоміку клітин, профілювання цитокінів та імунофенотипування.
Аналіз виявив 5 генів, які були активнішими у пацієнтів з важкими симптомами. Один з них, ADAM9, виявився найпоширенішим.
Коли ген ADAM9 був заблокований у тканині легень людини in vitro, вірус був менш ефективним при самовідтворенні.
Дослідники припустили, що всі 5 ідентифікованих ними генів потребують глибшого вивчення, особливо ADAM9.
Як ці знання можуть допомогти хворим
У перспективі, активність таких генів можна буде відключати терапевтичними засобами, що значно полегшуватиме симптоми COVID-19.