Знайшли 5 генів, які можуть провокувати ускладнений COVID-19 у молодих людей

У деяких здорових молодих людей розвиваються дуже серйозні симптоми коронавірусу. Чому це відбувається досі невідомо, але, здається, дослідники знайшли можливий ключ до розгадки.

Міжнародна група дослідників виділила 5 генів, які активніші у молодих людей з важкими симптомами COVID-19, ніж у людей легшим перебігом.

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Як проводилось дослідження:

Науковці зібрали зразки плазми у 72 молодих госпіталізованих пацієнтів із COVID19, 47 з яких були у критичному стані. У жодного з них не було будь-яких захворювань, які могли б пояснити їхні симптоми.

Для контрольної групи, команда також зібрала зразки у 22 інфікованих молодих людей, які мали легший або безсимптомний перебіг коронавірусу.

Потім дослідники провели повногеномне секвенування зразків, секвенування РНК, протеоміку клітин, профілювання цитокінів та імунофенотипування.

Аналіз виявив 5 генів, які були активнішими у пацієнтів з важкими симптомами. Один з них, ADAM9, виявився найпоширенішим.

Коли ген ADAM9 був заблокований у тканині легень людини in vitro, вірус був менш ефективним при самовідтворенні.

Дослідники припустили, що всі 5 ідентифікованих ними генів потребують глибшого вивчення, особливо ADAM9.

Як ці знання можуть допомогти хворим

У перспективі, активність таких генів можна буде відключати терапевтичними засобами, що значно полегшуватиме симптоми COVID-19.