Постковідний синдром (або long-covid) вже внесений до Міжнародного класифікатора хвороб МКБ-10. Група вчених із США і Мексики провела огляд великих досліджень, в яких описувалися наслідки коронавірусу і виявила 55 симптомів, з якими мільйони людей борються через місяці після захворювання.

Джерело: medrxiv

Як відбувалося дослідження

В огляд включили 15 досліджень з різних країн, які охоплювали близько 44,8 тисячі пацієнтів 17-87 років, які перенесли легкий, помірний і тяжкий перебіг COVID-19. Термін спостережень склав від двох тижнів до 100 днів.

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Аналіз показав, що не менше 80% людей, що мають підтверджений коронавірус в анамнезі, не відчувають себе повністю здоровими, а у деяких симптоми не тільки збереглися, а й посилилися через місяці.

Які симптоми найчастіше зберігаються після коронавірусу

сильна втомлюваність (58%);

хронічні головні болі (44%);

порушення концентрації уваги й проблеми з пам'яттю (25%);

випаданні волосся (25%).

У 34% перехворілих виявили патології легень на рентгенівських і КТ-знімках і підвищенні концентрації D-димера в крові, що вказує на високий ризик утворення тромбів (20% пацієнтів).

Також в огляді повідомляється про такі наслідки, як тиск в грудях, задишка, нічна пітливість кашель, апное уві сні, депресії, тривожність і нав'язливі стани.

Автори огляду наголошують, що лікування від COVID-19 не повинно вичерпуватися негативним результатом ПЛР-тесту, наявністю антитіл і випискою з лікарні.