Знайшли ахіллесова п'яту грипу: відкриття дозволить створити універсальну вакцину від вірусу

Вченим вдалося визначити антитіло в організмі людей, яке пов'язують із новою універсальною мішенню вірусу, яка захищає від інфікування.

Це означає, що в майбутньому може бути не потрібно щороку вакцинуватись проти вірусу грипу, який постійно мутує. У новій роботі команди зі США вдалося знайти основу для потенційної вакцини

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Чому потрібно вакцинуватись проти грипу щороку

Зазвичай вакцини проти грипу змушують імунну систему виробляти антитіла. Вони розпізнають гемаглютинін вірусу грипу (НА), що розташований на його поверхні. Цей білок є гарною мішенню для імунних клітин. Проте через постійну мінливість та мутацію потрібно регулярно щепитись.

Знайшли нову мішень

Тепер вчені звернули увагу на іншу – більш стабільну – ділянку НА в нижній частині "стебла" білка. Досі її ігнорували багато дослідників.

Тепер вчені вивчили зразки крові вакцинованих та тих людей, які перехворіли на грип. Їм вдалося визначити антитіла, які зв'язувалися саме з цією стабільною ділянкою.

Експерименти досить обнадійливі

Експерименти показали, що антитіла розпізнавали багато штами сезонного грипу, а також потенційно пандемічні штами Н2 та Н5. У мишей антитіла показали ефективний захист проти трьох різних штамів Н1.

Важливо підкреслити, що ці антитіла є досить поширеними у людей і належать до класу, який виробляється в організмі будь-якої людини, пояснили автори.

"Це означає, що залишається застосувати доступні методи білкової інженерії і створити вакцину, яка запускає вироблення цих антитіл у достатній кількості", – підсумувала співавторка роботи Дженна Гатміллер.

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Раніше у клінічних випробуваннях вчені вже продемонстрували, що націлювання на "стебло" НА може створювати тривалу імунну відповідь у людини. Ця експериментальна вакцина – рідкісний приклад, коли вчені таки звернулися до маловивченої області білка у пошуках універсальної мішені проти вірусу грипу.