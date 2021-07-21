Знайшли слабке місце коронавірусу

Вчені з Німеччини визначили специфічні ділянки геному SARS-CoV-2, які є ідеальними мішенями для лікування. Все через те, що вони майже ніколи не піддаються мутаціям.

Окрім цього, вже й вдалося ідентифікувати терапевтичні молекули, націлені на ці консервативні ділянки. Дослідження проводилось командою з Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете.

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Дотепер науковці концентрувалися переважно на блокуванні вірусних білків для зупинки реплікації SARS-CoV-2. Але атака на вірусний геном також може заблокувати реплікацію вірусу, адже в інфікованій клітині вірусна РНК становить до двох третин від усієї РНК.

Загалом вчені ідентифікували 15 коротких сегментів геному SARS-CoV-2, які можуть бути його ахіллесовою п'ятою. З'ясувалося, що ці частини геному, які виконують важливі регуляторні функції, у різних коронавірусів схожі між собою і дуже рідко піддаються мутаціям. До таких висновків вчені прийшли після аналізу цих сегментів впродовж всього 2020 року.

Зважаючи на велику кількість мутацій SARS-CoV-2 консервативні сегменти РНК, ідентифіковані нами, найбільш перспективні для розробки ефективних цільових інгібіторів,

– розповів автор дослідження Харальд Швальбе.

Результати дослідження:

Загалом науковці визначили 69 невеликих молекул, які пов'язувалися з 13 з 15 вірусних РНК.

При цьому три з них зв'язувалися виключно з одним із сегментів. Це означає, що РНК SARS-CoV-2 можуть бути потенційною цільовою мішенню для нових ліків.

Нині команда науковців займається тестуванням потенційних терапевтичних кандидатів.