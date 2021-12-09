Його можна використовувати для розробки терапевтичного гідрогелю, а також для перев'язки ран. Перші тести вже показали, що таке лікування набагато ефективніше за аналоги, які вже існують.

Цікаво Як тренувати імунітет: корисні поради для покращення захисту організму

Як працює цей білок

Група сінгапурських дослідників виявила, що білок Agrin сприяє регенерації та загоєнню ран. Все через те, що він активізується відразу після пошкодження шкірного покриву.

Довідка. Під час травми втрачається велика частина позаклітинного матриксу (ECM) – він допомагає відновити тканини. Тому загоєння ран триває довше. Тоді як Agrin належить до групи білків цього позаклітинного матриксу.

Ефективніший за гелі

Тепер вчені зрозуміли, як працює цей механізм. Тож впевнено стверджують, що Agrin – найбільш перспективний для організму людини.

Як виявилося, Agrin активізувався разом з ушкодження і зберігав механічну структуру змінених шарів тканини з допомогою процесів регенерації.

Доклінічні експерименти показали, що терапія на основі цього білка набагато ефективніша за існуючі сьогодні колагенові гелі.

Як його використовувати

Тож тепер науковці розглядають Agrin як основу для терапевтичних гідрогелів з більш потужними властивостями. Також ним планують доповнювати перев'язувальні матеріали для людей з опіками та хронічними ранами (наприклад, рани від цукрового діабету).