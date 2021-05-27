Вчені з Медичного коледжу Бейлора виявили в мозку мишей нейронний ланцюжок, який відповідає за відчуття ситості при вживанні їжі.

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Як діють "нейрони голоду"

Під час роботи автори помітили, що активність цих груп нейронів DA-VTA, що виробляють дофамін, і DRD1-LPBN, які регулюють споживання їжі різко зростає перед тим, як миші закінчують їсти. Тоді дослідники спробували втрутитися в роботу цього механізму.

Біологи придушили активність нейронів в результаті миші стали наїдатися досхочу. І навпаки, штучна стимуляція цих нейронів відбила у мишей будь-яке бажання до їжі. Це означає, вплив на мозок вплинув на реакцію насичення.

Чому це важливо

На думку вчених, на підставі цих дослідників можна буде створити препарати, які допомагають людям в боротьбі з ожирінням.

Автори припускають, що у людей система почуттів ситості працює аналогічно, оскільки низькорівневі нейронні механізми часто однакові.