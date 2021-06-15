Знайшли декілька видів ліків проти невиліковного раку печінки

Вчені з США знайшли одразу кілька перспективних кандидатів проти фіброламелярної карциноми. Від цього підступного виду раку печінки страждають дорослі та діти без будь-яких супутніх ризиків та хронічних хвороб органу.

Вчені з Рокфеллерівського університету проаналізували наявні нині лікарські засоби на ефективність проти фіброламелярної карциноми. Серед більш ніж 5 тисяч з'єднань науковці виявили декілька варіантів, які руйнували пухлинні клітини на моделях мишей і клітинах людини.

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Оскільки перевірені препарати вже схвалені для людини проти інших хвороб, клінічні випробування можуть розпочатися досить скоро.

Це дійсно захопливі результати, оскільки, нарешті, у нас є відразу кілька перспективних кандидатів для клінічних випробувань,

– заявив співавтор роботи дитячий онколог Майкл Ортіс.

Так, під час експериментів виявилося, що один з етапів тестування нових ліків проти раку можна, найімовірніше за все, просто виключити.

Результати дослідження

Результати на вирощених клітинах у мишей були аналогічні результатам для клітин людини, отриманими шляхом біопсії пухлини.

Хоч перший етап зайняв декілька місяців, другий тривав всього 3 дні.

З огляду на ці результати, невдовзі лікарі, ймовірно, матимуть можливість проводити біопсію клітин пухлини пацієнта та піддавати ці клітини дії безлічі препаратів до тих пір, поки не знайдуть найефективніше поєднання для конкретного пацієнта. За цією схемою план лікування буде готовий за декілька днів.

Автори дослідження вважають, що нема потреби в попередньому скринінгу нових ліків на вирощених клітинах мишей. Перш ніж перейти до клітин людини, цей етап може зайняти багато місяців.

Загалом головною метою вчених є оптимізація пошуку нових ліків проти раку. Результати досліджень проти фіброламелярної карциноми підтверджують ефективність обраної стратегії.