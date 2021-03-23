Знайшли докази неефективності російської вакцини проти коронавірусу

Учасники третьої фази клінічних випробувань вакцини "ЕпіВакКорона" написали в МОЗ Росії вже другий відкритий лист. За словами добровольців, вже мінімум 18 щеплених захворіли на тяжку форму COVID-19 з великим ураженням легень.

Відсутність антитіл

З листа випливає, що 120 учасників фінальної фази клінічних досліджень здали аналіз на антитіла за допомогою тест-системи, рекомендованої Росспоживнаглядом. Вона доступна тільки в Москві, а тести інших виробників не виявляють антитіла після вакцинації "ЕпіВакКороною".

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У 30% результати були негативними, і тому як мінімум третину щеплених не отримали імунний захист. Тому добровольці організували власне дослідження здатності вакцини нейтралізувати коронавірус.

Аналіз проб сироваток крові щеплених провів старший науковий співробітник Інституту клінічної імунології СО РАМН, асоційований професор Мічиганського університету Олександр Чепурнов.

У нашому експерименті жоден зі зразків плазми пацієнтів, вакцинованих "ЕпіВакКорона", не зміг нейтралізувати SARS-CoV-2. Про такі ж результатах нам повідомили інші анонімні лабораторії,

– розповіли автори листа.

Важкий перебіг після вакцинації

Побоювання добровольців підтверджують випадки захворювання COVID-19 серед щеплених, в тому числі у важких формах. Автори листа повідомили про 18 пацієнтах з великим ураженням легенів, яким потрібна була госпіталізація. Добровольці попросили міністра охорони здоров'я Михайла Мурашко провести незалежне від Росспоживнагляду дослідження, оскільки науковий центр "Вектор" перебуває під контролем відомства.

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