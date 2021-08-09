Пухлини кишечника на пізніх стадіях практично завжди призводять до смерті. Однак тепер ситуація може змінитись завдяки комбінації з ліків, які вже скоро почнуть використовувати в Європі.

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Нові ліки проти раку кишечника

Клінічні дослідження показали, що більша частина пацієнтів, які отримували це лікування, залишалися в живих і через 5 років. Причому до цього у них не спрацювали всі інші стандарти терапії, включаючи хімієтерапію та опромінення.



Онкологи з Університетського коледжу Лондона розповіли про те, що багато з цих пацієнтів взагалі повністю вилікувалися від раку. Це вперше в історії медицини зареєстрували таку велику групу хворих на пізній стадії пухлин кишечника, яка повністю вилікувалася.

Лікарська комбінація схвалена для використання серед пацієнтів з раком кишечника, чия пухлина поширилася або метастазувала на інші частини тіла і не відповідає на хімієтерапію. На території Великобританії приблизно 800 осіб щорічно мають такий тип раку. Раніше для них не існувало ніяких варіантів крім паліативного лікування.

Як діють нові препарати

Такі пухлини мають рідкісну генетичну мутацію, яка призводить до дуже швидкого росту. Це неможливо контролювати за допомогою хімієтерапії. Проведені в різних країнах світу клінічні дослідження, організовані американським фармацевтичним гігантом Bristol Myers Squibb, показали, що комбінація з імунотерапевтичних препаратів ніволумаб і іпілімумаб дають дуже позитивні результати.

Ліки тренують імунну систему відшукувати та знищувати ракові клітини. Результати дослідження показують, що у 65% пацієнтів діагностують зменшення пухлини через 2,5 місяці. До того ж ліки майже не викликають побічних реакцій.

Нещодавно вчені знайшли спосіб, як активувати імунну систему, аби вона ефективно боролась з раком передміхурової залози та запустила процес загибелі ракових клітин.