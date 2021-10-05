Знайшли ефективніший спосіб покращити здоров'я при ожирінні, ніж схуднення

Автори великого наукового огляду оцінили докази, які свідчать на користь того, що боротьба з наслідками ожиріння може не фокусуватися на втраті ваги. Достатньо підтримувати фізичну активність.

Поширеність ожиріння безперервно збільшується вже кілька десятиліть. Відповідно, все більше людей намагаються схуднути: за останні 40 років кількість таких спроб потроїлася. Вчені констатують, що ці масові зусилля поки не змогли зупинити епідемію ожиріння. Більш того, у людей, які по кілька разів скидають і знову набирають вагу, збільшується ризик діабету і хвороб серця.

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Нове дослідження ожиріння

Науковці проаналізували велику кількість даних про ефекти вправ, дієти, фітнес-програмах, довголіття і стан здоров'я при ожирінні. В огляд увійшли понад 200 метааналізів, які об'єднували дані багатьох досліджень, що охоплюють десятки тисяч людей.

Користь фізичного навантаження під час ожиріння

Автори огляду прийшли до висновку, що люди з ожирінням, які вели сидячий спосіб життя, можуть знизити ризик передчасної смерті на 30% і більше, якщо почнуть робити фізичні вправи. Такий ефект вони отримають, навіть якщо не вдасться схуднути.

Вчені виявили, що в такому випадку ризик ранньої смерті у них буде нижчим, ніж у людей з номінально нормальною вагою, але в поганій фізичній формі. З іншого боку, велика частина досліджень показує, що при втраті ваги ризик смерті знижується на 16%, але не завжди.

Зменшення внутрішнього жиру

Вчені підкреслили, що у людей, які займаються, навіть при формально непереможеному ожирінні може скорочуватися кількість вісцерального (внутрішнього) жиру, особливо небезпечного для здоров'я. Це здатне призвести до зниження ризику цукрового діабету 2 типу, хвороб серця і не тільки.

Покращення обміну речовин

Ще один ефект вправ – зміни в обміні речовин в жирових клітинах і в регулюванні їхньої активності. Їхня чутливість до інсуліну може збільшуватися (відповідно, ризик діабету і хвороб серця – знижуватися) навіть при зберігається ожирінні.

Раніше науковці встановили, що невелике зниження ваги допоможе ввійти в ремісію діабетикам навіть з індексом маси тіла в межах норми.